У Києві презентували партію "Український дім"

Презентація нової політичної партії "Український дім" відбулася в суботу в Києві.

Ця політична сила виникла 5 листопада 2016 року на базі перейменованої Соціально-християнської партії (заснована в 2004 році, її лідером у 2004-2005 рр. була народний депутат України, співачка Оксана Білозір).

"Ідеологія партії "Український дім" ґрунтується на традиційних духовно-світоглядних цінностях українського народу, узгоджених зі стандартами демократії, ідеями гуманізму християнського віровчення, концепції сталого розвитку світової економіки", - йдеться в програмі політсили.

Партія "Український дім" виступає за ліквідацію корупції в усіх органах державної влади, запровадження процедури відкликання депутатів і зняття депутатської недоторканності, запровадження практики прямого народовладдя у територіальних громадах з допомогою референдумів та інших форм, проведення масштабних економічних реформ в Україні.

У зовнішній політиці партія - за вступ України в Євросоюз і членство в НАТО, введення військового стану на території Донецької та Луганської областей, відновлення ядерного статусу України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією.

Крім того, в своїй програмі партія "Український дім" пропонує дозволити усім психічно здоровим та несудимим громадянам купувати і володіти вогнепальною та холодною зброєю.

Головою цієї політичної сили є директор державного підприємства "Український дім" Юрій Стельмащук. В його біографії зазначено, що він є священнослужителем Андріївського собору, займається волонтерською та благодійною діяльністю.