Політика

11:27 14.03.2017

"Радикальна партія" вимагає створення у Верховній Раді ТСК у зв'язку із затриманням учасників блокади торгівлі з Донбасом

Фракція "Радикальної партії" у Верховній Раді вимагає створити тимчасову слідчу комісію парламенту з розслідування подій, що сталися на сході України в понеділок, коли представники влади затримали учасників блокади торгівлі з непідконтрольними територіями Донбасу.

"Ми вважаємо, що парламент має сьогодні ухвалити рішення щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вчорашніх подій на сході України", - заявив лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Він наголосив, що його фракція категорично проти застосування сили стосовно учасників блокади на сході України та вважає, що необхідно шукати компроміс, і його потрібно шукати на майданчику Верховної Ради.

О. Ляшко також нагадав, що фракція "Радикальної партії" вимагає ухвалення закону про окуповані території, про заборону переміщення товарів через лінію зіткнення.

Як повідомлялося, 13 березня правоохоронці затримали на редуті "Кривий Торець" 45 осіб. "Станом на сьогоднішній ранок усі вони відпущені. Жоден з них не має тілесних ушкоджень", - повідомив начальник Донецького облуправління поліції В'ячеслав Аброськін у вівторок уранці.

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