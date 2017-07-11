Політика

10:01 11.07.2017

Фракція "Народний фронт" підтримає подання про зняття недоторканності з шістьох депутатів

Парламентська фракція "Народний фронт" прийняла рішення підтримати подання Генеральної прокуратури України про позбавлення депутатської недоторканності шістьох народних депутатів.

"Було прийнято рішення більшістю фракції щодо голосування за позбавлення недоторканності шести депутатів", - сказав керівник фракції Максим Бурбак після засідання фракції, повідомляє прес-служба партії.

М.Бурбак уточнив, що комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув подання на п'ятьох народних депутатів і цього тижня розгляне подання на шостого.

"Очікую від правоохоронних органів із боротьби з корупцією таких подань на одіозних представників режиму Януковича. І що жоден з керівників антикорупційних органів не покриватиме своїх колег народних депутатів за такими ж поданнями", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".

Як повідомлялося, в понеділок, 10 липня, депутати від БПП на засіданні фракції також підтримали позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності всіх шести народних депутатів, на яких були подання Генеральної прокуратури.

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