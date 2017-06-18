Спорт

17:09 18.06.2017

Обрання Холодницького першим віце-президентом ФФУ було погоджено з УЄФА і ФІФА

Обрання першим віце-президентом Федерації футболу України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - заступника генерального прокурора України Назара Холодницького було підготовлено та погоджено з відповідними компетентними органами УЄФА і ФІФА, зазначають у ФФУ.

"Поява у структурі ФФУ футбольного антикорупційного прокурора відповідає сучасному міжнародному тренду боротьби з корупцією у футболі - проблеми, яку нині називають в Україні раковою пухлиною гри №1. Назар Холодницький буде курирувати боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі загалом, у тісній співпраці з Комітетом етики та чесної гри, який очолює Франческо Баранка", - йдеться в повідомленні прес-служби ФФУ.

Н.Холодницького було обрано одним із трьох перших віце-президентів ФФУ 16 червня на Конгресі федерації в Києві.

На ньому ж нинішній президент ФФУ Андрій Павелко був переобраний на цю посаду до 2020 року в рамках зміни відповідно до нових вимог законодавства організаційно-правової форми ФФУ, яка з громадської організації стала громадським союзом "Федерація футболу України".

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