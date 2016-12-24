У НАБУ достатньо доказів, що підтверджують оригінальність "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Досудове розслідування зібрало достатньо доказів, якими підтверджується оригінальність "амбарної книги" Партії регіонів, переданої колишнім першим заступником глави Служби безпеки України Віктором Трепаком у Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Як повідомила прес-служба НАБУ, про це свідчать висновки низки почеркознавчих експертиз, які підтверджують достовірність підписів деяких осіб, а також численні свідчення осіб, які особисто виконували записи і ставили підписи в "амбарній книзі" за отримання готівкових коштів".

Як повідомлялося, наприкінці травня 2016 року було оприлюднено інформацію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Віктора Трепака, який стверджував, що передав НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки деяким колишнім і нинішнім високопоставленим чиновникам. За його словами, йдеться про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько $2 млрд.

НАБУ розпочало розслідування на підставі заяви В.Трепака за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). З цих документів випливає, що Партія регіонів займалася фінансуванням інших політичних сил, зокрема представлених у Верховній Раді VII скликання, заявив тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко.