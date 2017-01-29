Поета О.Олеся перепоховали в Києві на Лук'янівському цвинтарі

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною взяли участь у панахиді-прощанні з українським письменником і поетом Олександром Олесем, останки якого було перевезено до Києва з Чехії, де раніше було примусово ексгумовано.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, на початку молебню у Володимирському соборі в Києві святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що хоча О.Олесь жив і помер за межами України, він любив Батьківщину і свою любов втілював у поезії. Присутні помолилися за упокій душі українського поета та його дружини Віри. Українського поета перепоховали на Лук'янівському цвинтарі.

За словами П.Порошенка, перепоховання в Україні О.Олеся стало дуже символічним, адже поет за життя мріяв про повернення на Батьківщину. "У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об'єднатися заради великої мети, не раз приводили в історії України до трагічних наслідків", - сказав президент.

На думку П.Порошенка, не тільки перепоховання в Україні, а й, передусім, вивчення і популяризація творів О.Олеся стане даниною пам'яті поета. "Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив біль душі людини, яка втратила Батьківщину і опинилася в еміграції. Його поезія засвідчує, як треба любити Україну", - зазначив президент.

Український письменник, поет, драматург Олександр Олесь, справжнє прізвище - Кандиба (1878 -1944), довгий час жив і працював за кордоном. Він помер у Празі, де і був похований. 3 січня 2017 р. останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі. До цього часу ренту платив виходець з України Володимир Михайлишин, однак нещодавно він помер, і його син вирішив поховати батька на могилі О.Олеся.