"Енергоатом" у суботу виробив рекордні для компанії обсяги електроенергії

Атомні електростанції України 18 лютого 2017 року виробили 302,93 млн кВт-год електроенергії, що є рекордним для них показником, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом" в понеділок.

"Аналогічний показник денного виробництва досягався лише в 2004 році після запуску енергоблоків №2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС. Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) 18 лютого становив 91,2%", - йдеться в повідомленні.

Проте вже 19 лютого через системні обмеження у розмірі 805 МВт недовиробіток "Енергоатому" становив 18,94 млн кВт-год за денного виробництва 289,34 млн кВт-год.

Станом на 6:00 20 лютого АЕС України працюють з навантаженням 11 920 МВт, балансові обмеження становлять 1005 МВт.

Як повідомлялося, "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Таким чином, станом на ранок понеділка в роботі перебувають 14 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС – 5-а доба капітального планового ремонту.