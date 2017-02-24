МІБ заблокував кошти сина Януковича, що надійшли на рахунки у банку

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) заблокував 312,5 млн грн, які належать синові попереднього президента України Олександру Януковичу та надійшли на рахунок у банку, повідомляється на веб-сайті банку.

"Одразу після зарахування коштів на рахунки ПАТ "МІБ" виконало вимоги закону і нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ) та повідомило Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.

Банк при цьому зазначає, що надходження зазначених коштів не був погоджено з адміністрацією ПАТ "МІБ" і виявилося для банку несподіванкою.

Згідно з постановою Печерського районного суду від 25 січня 2017 року, оприлюдненою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, четверо осіб у січні поточного року перерахували на рахунки в МІБ загалом 312,5 млн грн. Як встановив суд під час засідання, фактичним власником зазначених коштів є власник Всеукраїнського банку розвитку (ВБР).

ВБР зареєстровано в 2009 році, входить до ГК "МАКО".

Власником банку був син попереднього президента країни О.Янукович. З огляду на застосування Радою ЄС санкцій до О.Януковича, зокрема замороження активів, у вересні 2014 року НБУ прийняв рішення про віднесення ВБР до категорії проблемних.

За розміром активів на 1 січня 2015 року ВБР посідав 36-те місце (5,635 млрд грн) серед 158 банків.

МІБ засновано в 2008 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів (6,893 млрд грн) банк посідав 25-те місце серед 93 діючих банків.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, що володіє 60% акцій, Ігор Кононенко - 14,94% акцій, Олег Зимін - 9,908% акцій та Олег Гладковський - 9,908% акцій.

П.Порошенко після вступу на посаду голови держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild та ICU. Проте у зв'язку з відсутністю покупців 14 січня 2016 року президент заявив про підписання договору, за яким передав свою частку в корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

За словами президента, наступним після "Рошену" на управління трастом мав бути переоформлений Міжнародний інвестиційний банк.