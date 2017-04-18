Папа на покої Бенедикт XVI відзначив 90-річчя кухлем пива

Папа на покої Бенедикт XVI відзначив 90-річний ювілей кухлем пива і компанією гостей з рідної йому Баварії, повідомляє в понеділок офіційне видання Святого Престолу "Оссерваторе романо".

На фотографіях, опублікованих виданням, Бенедикт XVI зображений з кухлем пива в компанії гостей, серед яких його старший брат монсеньйор Георг Ратцінгер, також пив пиво.

Папі на спокої серед іншого подарували корзинку з різними подарунками, в якій також були німецькі сосиски.

Бенедикт XVI народився 16 квітня 1927 року у південній Німеччині, але так як в цьому році його день народження збігся з Великоднем, його привітали днем ​​пізніше.