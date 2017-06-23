Події

10:07 23.06.2017

Нардеп від "Опоблоку" Вілкул готовий узяти головного редактора видання "Страна.ua" Гужву на поруки

Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив про свою готовність узяти на поруки головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, якого затримали пізно ввечері в четвер правоохоронці за підозрою у вимаганні і отриманні $10 тис.

"Щойно дізнався, що затримано головного редактора сайта Strana.ua Ігоря Гужву. Друзі, думаю, всі порядні люди, хто як може, мають об'єднатися на захист не лише Ігоря, "Страны", а й свободи слова, можливості жити в нормальній державі... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - написав Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook у ніч на п'ятницю.

Як повідомлялося, 22 червня пізно ввечері генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву. "За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затримано І.Гужву, який вимагав та отримав $10 тис. За нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази даного правопорушення.

Раніше І.Гужва повідомив, що в офісі інтернет-видання "Страна.ua" проводиться обшук. "У нас в редакції обшук за сфальсифікованою справою", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Заступник головного редактора "Страна.ua" Світлана Крюкова спочатку поширила інформацію, що обшук проводили близько 15-20 співробітників Служби безпеки України, проте пізніше уточнила, що обшук проводили співробітники слідчого управління Національної поліції України. "Будівлю бізнес-центру закрито на вході. Усередині троє співробітників редакції і кролик, серед них головний редактор Ігор Гужва", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У п'ятницю вночі "Страна.юа" з посиланням на С.Крюкову і адвокатів головного редактора повідомилf, що І.Гужвe затримали в офісі видання після обшуків і доправили до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві.

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