Нардеп від "Опоблоку" Вілкул готовий узяти головного редактора видання "Страна.ua" Гужву на поруки

Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив про свою готовність узяти на поруки головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, якого затримали пізно ввечері в четвер правоохоронці за підозрою у вимаганні і отриманні $10 тис.

"Щойно дізнався, що затримано головного редактора сайта Strana.ua Ігоря Гужву. Друзі, думаю, всі порядні люди, хто як може, мають об'єднатися на захист не лише Ігоря, "Страны", а й свободи слова, можливості жити в нормальній державі... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - написав Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook у ніч на п'ятницю.

Як повідомлялося, 22 червня пізно ввечері генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву. "За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затримано І.Гужву, який вимагав та отримав $10 тис. За нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази даного правопорушення.

Раніше І.Гужва повідомив, що в офісі інтернет-видання "Страна.ua" проводиться обшук. "У нас в редакції обшук за сфальсифікованою справою", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Заступник головного редактора "Страна.ua" Світлана Крюкова спочатку поширила інформацію, що обшук проводили близько 15-20 співробітників Служби безпеки України, проте пізніше уточнила, що обшук проводили співробітники слідчого управління Національної поліції України. "Будівлю бізнес-центру закрито на вході. Усередині троє співробітників редакції і кролик, серед них головний редактор Ігор Гужва", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У п'ятницю вночі "Страна.юа" з посиланням на С.Крюкову і адвокатів головного редактора повідомилf, що І.Гужвe затримали в офісі видання після обшуків і доправили до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві.