Зараз немає підстав для припущень про щось, окрім кримінального розслідування в затриманні Гужви

Наразі підстав припускати щось окрім кримінального розслідування в затриманні головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви немає, зазначає державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

"Ми очікуємо більше інформації від обох сторін, але та інформація, яка є, свідчить, що це питання саме правоохоронних органів", - сказав А. Біденко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Держсекретар міністерства зазначив, що наразы у справі не простежуються елементи, які б потрапляли в рамки інформаційної політики, оскільки " йдеться про хабарі".