ВР не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея

Верховна Рада не задовольнила подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата (фракція "Народний фронт") Євгена Дейдея.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення підтримали тільки 192 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Під час виступу в парламенті генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Є.Дейдей вдався до фальсифікації фактів, щоб уникнути відповідальності за незаконне збагачення.

"САП внесла подання про незаконне збагачення Дейдея ще 3 травня поточного року, я його повернув, бо не був переконаний в достатності доказів, що кредит в 2,5 млн грн дружина депутата не отримувала, це було все фіктивно. Після САП надала дозволене судом прослуховування низки фігурантів, зокрема кредитора дружини Дейдея, з чого зрозуміло, що кредит фіктивний, про нього домовлялися після того, як почалося слідство", - сказав він, виступаючи в сесійній залі парламенту.

Ю.Луценко також спростував заяву депутата про те, що розслідування стосовно нього є політичною розправою.

"НАБУ почало справу щодо ймовірно незаконного збагачення Дейдея 16 листопада 2016 року. Це справа ніяк не пов'язана з політичною позицією Дейдея. Якщо у нього є аргументи, він зможе себе захистити, але треба дати можливість слідству чинити з ним так, як з кожним рядовим українцем, який стояв на Майдані", - сказав генпрокурор.

Є.Дейдей висловив переконання, що інкриміновані йому звинувачення мають політичну складову. "Є людина, яка підтвердила, що він давав гроші. На цьому доказова база у них закінчилася. Я прошу депутатів при голосуванні приймати рішення по совісті", - сказав він.

За словами лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, "справа Дейдея "шита білими нитками", проте фракція підтримує подання генпрокурора, оскільки депутат має право довести свою правоту в суді.

"Щоб не було звинувачень, що тут хтось ховається за депутатську недоторканність, ми вирішили підтримати це подання, але я вважаю політично вмотивованими дії НАБУ... Це чисте політичне замовлення", - заявив М.Бурбак.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань регламенту 3 липня розглянув подання генерального прокуратора України на дачу згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання й арешт Є.Дейдея. Подання було передано з висновками комітету спікеру Верховної Ради для подальшого розгляду сесією. При цьому комітет при розгляді подань щодо Є.Дейдея визнав їх необґрунтованими і невмотивованими.

Згідно з регламентом, подання генерального прокуратора України на дачу згоди Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народних депутатів повинні бути розглянуті парламентарями протягом 7 днів після їх розгляду регламентним комітетом парламенту.

Розслідування за фактом незаконного збагачення Є.Дейдея було розпочато в листопаді 2016 року. Під час досудового розслідування на підставі аналізу електронних декларацій було встановлено, що парламентар у 2015-2016 рр. придбав у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких у понад 4 рази перевищує сукупний дохід сім'ї за весь період отримання доходів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, дружина парламентаря за інвестиційним договором придбала квартиру, вартість якої становить понад 2,8 млн грн. Крім того, подружжя придбало два автомобілі, вартість кожного з яких перевищує 1,5 млн грн.

У своїй декларації Є.Дейдей вказав, що його дружина отримала позику на 3,5 млн грн від громадянина Ігоря Лінчевського, який проживає в м. Дніпро. Генпрокурор зазначив, що фіктивний характер позики підтверджують матеріали оперативно-розшукових дій і протокол допиту самого І.Лінчевського, де "підтверджуються факт долучення останнього для приховування джерел походження грошей".

На засідання комітету прийшов І.Лінчевський і повідомив, що дійсно позичив гроші Є.Дейдею для його дружини. За його словами, спочатку був усний договір позики, він кілька разів привозив гроші в Київ, а згодом "оформив договір".

Є.Дейдей відкидає інкриміновані йому дії.