Події

10:28 15.07.2017

Пораненого нардепа Дейдея доправлено вертольотом до Дніпра

Народного депутата з фракції "Народний фронт" Євген Дейдей, який напередодні був поранений поблизу м. Авдіївки Донецької області в зоні АТО, доправили вертольотом до м. Дніпра Дніпропетровської області, повідомляє радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"Ввечері військовим вертольотом в Дніпро евакуйовані двоє поранених захисників (обстріл Мар’їнки) і поранений нардеп Євген Дейдей (поблизу Авдіївки). Всі у свідомості, стан середньої тяжкості, задовільний", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У свою чергу народний депутат із фракції Радикальної парії Андрій Лозовой повідомив, що Є.Дейдей перебуває в Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова.

"Спілкувався з головним лікарем Дніпровської лікарні імені Мечникова Сергієм Анатолійовичем Риженком. Свята людина, хто не в курсі. Женю вертольотом уже доправили туди, і Сергій Анатолійович особисто контролює процес. Тому я упевнений, що все буде добре", - написав А.Лозовой.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 14 липня, народний депутат із фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук повідомив, що народний депутат Є.Дейдей поранений у зоні АТО поблизу Авдіївки (Донецька обл.).

За інформацією прес-служби полку поліції особливого призначення "Київ", Є.Дейдей отримав осколкове поранення від снаряда 82-го калібру в ногу, життєво-важливі органи не зачеплені.

Цього самого дня прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила, що за фактом поранення народного депутата Є.Дейдея відкрито кримінальне провадження, попередньо кваліфіковане як "терористичний акт" (ч. 2 ст. 258) Кримінального кодексу України.

11 липня Верховна Рада відмовилося зняти недоторканність з Є.Дейдея за поданням генпрокурора. Нардепу інкримінують ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення), йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна. Генпрокурор має намір внести нове подання до ВР.

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