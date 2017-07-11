Луценко закликає ВР переголосувати щодо Дейдея й обіцяє восени аналогічне подання

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає народних депутатів повторно проголосувати щодо подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата (фракція "Народний фронт") Євгена Дейдея й обіцяє восени прийти до парламенту з тим самим поданням.

"Неголосування за подання про зняття депутатської недоторканності лише вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, що у вересні я прийду з тим самим поданням, лише з більшою кількістю, не ганьбіть, будь ласка, парламент і проголосуйте за повернення голосування щодо першого нардепа (Є.Дейдей - ІФ) і проголосуйте позитивно", - сказав Ю.Луценко, виступаючи у Верховній Раді у вівторок.

Він додав: "Ви не у Луценка вбиваєте роботу, ви вбиваєте парламентаризм".

Як повідомлялося, Верховна Рада не задовольнила подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Є.Дейдея ("за" 192 народні депутати).