Поранений в зоні АТО нардеп Дейдей потребує переливання крові

Народний депутат фракції "Народний фронт" Євген Дейдей поранений біля м. Авдіївки Донецької області в зоні проведення антитерористичної операції в п'ятницю, повідомляє народний депутат фракції "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.

"Щойно на Східному фронті в районі Авдіївки важко поранений наш побратим народний депутат Євген Дейдей. Він потребує переливання крові", - написав І.Мосійчук в соцмережі Facebook в п'ятницю.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявляє, що Е.Дейдей отримав не тяжке осколкове поранення.

"Поранення не здаються надто великими. За інформацією Донецької облпрокуратури, народний депутат Євген Дейдей отримав осколкове поранення. Зараз його доставлять в Красноармійський військовий госпіталь. Подія сталася в районі Авдіївської промзони", - написала вона в соцмережі Facebook.

Прес-служба полку поліції особливого призначення "Київ" повідомляє, що Є.Дейдей має осколкове поранення від снаряда 82 калібру в ногу. Наразі він у лікарні.

"Кілька годин тому на околиці Авдіївки отримав осколкове поранення Євген Дейдей. За попередньою інформацією, осколок потрапив у стегно. Зараз Дейдей у лікарні, де отримує необхідну допомогу. За словами лікарів, операція була успішною. Життєво важливі органи не зачеплені. Його стан стабільний", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці полку в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері.

11 липня Верховна Рада відмовилася зняти недоторканність із Є.Дейдея за поданням генпрокурора. Нардепу інкримінується ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення"), йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Генпрокурор має намір внести нове подання до Ради.