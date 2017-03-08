Політика

14:47 08.03.2017

"Опоблок" рекомендує владі розпустити департамент люстрації Мін’юсту

Партія "Опозиційний блок" рекомендує владі розпустити люстраційний департамент Міністерства юстиції як структуру, що завдала величезних збитків державі.

"Незаконна і безглузда українська люстрація призвела до того, що навіть на цей департамент впродовж трьох місяців не можуть призначити керівника. Підсумком роботи розрекламованої "очищеної" влади стала її повна профнепридатність", - йдеться в поширеній у середу заяві партії.

"Опозиційний блок" заявляє, що "сьогодні необхідно очищати владу від самих люстраторів, з яких корупція і розвал держави досягли небачених розмірів".

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