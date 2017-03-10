Екс-генконсул Грузії в Одесі про підозри на свою адресу: Справа політична, мені соромно за країну

Допит колишнього генерального консула Грузії в Одесі Тимура Нішніанідзе в Генеральній прокуратурі України перенесено на невизначений термін з огляду на необхідність присутності перекладача грузинської мови, повідомив Т.Нішніанідзе журналістам після відвідування Генпрокуратури в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про те, як він розцінює підозру Генпрокуратури в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, висунені на його адресу, Т.Нішніанідзе сказав: "Немає ніякого юридичного підґрунтя у справі. З абсолютною відповідальністю заявляю, що ніколи не скоював ніяких злочинів. У ранзі генерального консула я з гідністю представляв свою країну, в цьому не може бути ніяких порушень".

За словами екс-генконсула, у справі йдеться не про нього самого, а про людей, які працювали в посольстві. "Парадоксально, що законна діяльність дипломатів подається суспільству в спотвореному вигляді. Це політичне замовлення, політично мотивована справа для дискредитації мене особисто та моєї команди", - заявив він.

Т.Нішніанідзе наголосив, що подання документів диппредставництвом на відшкодування ПДВ є нормальною практикою.

Він уточнив, що всі дев’ять людей, які фігурують у цій справі, є дипломатами.

"Мені соромно за Україну, вони (слідство - ІФ) копають там, де немає нічого, і це не зовсім з красивого боку представляє Україну на міжнародній арені", - додав екс-генконсул.

Т.Нішніанідзе висловив подив, що органи прокуратури розслідують події багаторічної давності.

Говорячи безпосередньо про допит у п'ятницю, він розповів, що допит як такий не відбувся. "Дві години займалися незрозуміло чим. Розглянули кілька клопотань, заявлених моїми адвокатами. Задовольнили лише одне клопотання - про перенесення допиту. Допит перенесли на невизначений термін. Необхідно знайти перекладача на грузинську мову, це досить складний процес. Сказали, що як тільки знайдуть перекладача, нам повідомлять", - розповів він.

При цьому екс-генконсул додав, що готовий у будь-який час явитися на допит і надати свідчення. За словами Т.Нішніанідзе, він спеціально приїхав із Грузії, щоб співпрацювати зі слідством і доводити свою невинуватість.

Як повідомлялося, департамент із розслідування особливо важливих справ в економіці Генпрокуратури повідомив про підозру Т.Нішніанідзе в заволодінні держкоштами в особливо великих розмірах, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави.

За даними Генпрокуратури, досудове розслідування встановило, що Т.Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками консульства, з червня 2012-го по листопад 2013 року надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за начебто придбаний товар у фірмових брендових магазинах, розташованих у Києві та Одесі, що, відповідно, дає підставу для відшкодування їм як іноземцям ПДВ. Таким чином, сумарна ціна "придбаної" працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти має становити понад 100 млн грн.

Безпосередньо собі Т.Нішніанідзе заявив і отримав до відшкодування ПДВ у сумі понад 4 млн грн, при цьому частину ПДВ в сумі близько 1 млн грн він відшкодував за покупки в періоди, коли не перебував в Україні та фізично купувати товари не міг. Частину покупок у ці періоди він начебто здійснив у трьох компаніях, які на час "придбання" господарської діяльності взагалі не провадили.

Заступник голови Одеської обладміністрації Соломія Бобровська повідомила, що підозру було вручено майже опівночі. "Близько години зачитують склеєну так-сяк підозру, розповідають про "порушення" в трудовій діяльності в ранзі генконсула Тимура Нішніанідзе, насправді, хто не здогадався, за членство в команді Міхеіла Саакашвілі".