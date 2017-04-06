Політика

17:30 06.04.2017

Питання протистояння російській дезінформації актуальне не лише для України - президент ПА НАТО

Питання протистояння дезінформації, поширюваній Російською Федерацією, актуальне і для України, і для інших європейських країн, вважає президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

"Ми всіляко підтримуємо реформи, що відбуваються в Україні, і ми маємо більше і краще інформувати про те, що відбувається в Україні, тому що перед Україною та західними країнами стоїть проблема, як протистояти дезінформації Росії", - заявив П.Аллі в заяві для преси після зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у четвер у Києві.

За його словами, для Парламентської асамблеї дуже важливо розуміти, що відбувається в Україні. Президент ПА НАТО наголосив, що закінчення реформ, розпочатих Україною, важливе не лише для неї, а й для західних партнерів.

П.Аллі також зазначив, що "на заході особливе занепокоєння викликають нові форми гібридної війни, пов'язані з кібервійною".

Він також сказав, що міжпарламентська рада Україна-НАТО, засідання якого відбулися в Києві, намагається реалізувати "план, який допоможе Україні відновити цілісність і недоторканність кордонів".

"Ми всіляко підтримуємо європейські та північноатлантичні амбіції України", - наголосив П.Аллі.

Президент ПА НАТО також повідомив, що в липні поточного року знову приїде до Києва. "Ми повернемося до Києва, в Україну в липні для проведення ще одного семінару, на якому ми відзначимо... 20-річчя підписання Хартії особливого партнерства між НАТО та Україною", - сказав П.Аллі.

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