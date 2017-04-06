Президент ПА НАТО на зустрічі з Порошенком: Захист України - це захист нас самих

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі заявляє, що і держави-члени НАТО, і Парламентська асамблея НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні та засуджують нелегальну анексію Криму та агресію РФ на Донбасі.

"Захист України є захистом для нас самих", - сказав П.Аллі під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави в четвер, під час зустрічі було відзначено важливість координації зусиль у сферах кібербезпеки та протистояння агресивній пропаганді з боку РФ.

П.Порошенко зазначив, що нинішнє співробітництво між Україною та НАТО, зокрема в рамках парламентської співпраці з ПА НАТО, відіграє важливу роль у протидії агресії РФ проти України.