Події

16:52 02.03.2017

Поліція відкрила справу за фактом загибелі восьми шахтарів на шахті "Степова", повідомляється про порятунок 20 гірників

За фактом загибелі восьми шахтарів на шахті "Степова" у Львівській області відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою".

Як повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, о 12:52 до поліції надійшло повідомлення від чергового Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області про те, що на шахті №10 "Степова" в Сокальському районі Львівської області стався обвал і є заблоковані шахтарі.

"За попередніми даними, обвал стався внаслідок вибуху метану. Загинуло вісім гірників, шестеро травмовані, ще 20 врятовано. Вже відкрито кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

У свою чергу прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в соцмережі Facebook підтвердила відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 272 КК України та поінформувала про створення групи слідчих із числа працівників поліції і процесуальних керівників щодо розслідування вибуху.

"Найближчим часом слідчими буде винесено постанови на призначення відповідних експертиз з метою встановлення справжніх обставин трагедії, причин та умов, що призвели до її виникнення, а також встановлення винних осіб. Нині на місці трагедії триває рятувальна операція", - написала вона.

За інформацією Л.Сарган, внаслідок вибуху на шахті вісім гірників загинули, ще шість осіб дістали важких травм.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло, шістьох гірників із травмами підняли на поверхню. Доля 20 гірників залишалася невідомою.

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