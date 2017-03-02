Події

17:28 02.03.2017

Усіх гірників шахти "Степова" піднято на поверхню

Усіх гірників на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" у Львівській області, де раніше стався вибух та обвал породи, підняли на поверхню, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:30 усіх гірників піднято на поверхню. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучені п’ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля", - повідомила прес-служба ДСНС у четвер.

Загалом залучено 50 людей та 7 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 20 осіб і 6 одиниць техніки.

У свою чергу, як повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, під час вибуху метану загинули вісім шахтарів і дев’ять важко травмовані. Усіх шахтарів уже вивели на поверхню.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло, шістьох гірників із травмами підняли на поверхню. Поліція Львівської області повідомила про порятунок 20 гірників.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики знову розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено житлову багатоповерхівку

Донецьку фільтрувальну станцію розміновано

Європарламент розгляне питання про безвізовий режим для українців 5 квітня

Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на шахті у Львівській області

Міжнародні резерви України за підсумками лютого залишилися на рівні $15,5 млрд

ОСТАННЄ

Телеканал "112 Україна" змінив формат керівництва з одноосібного на колегіальний

Держсекретар Мінінформполітики розраховує на якнайшвидший розгляд Кабміном плану заходів щодо популяризації України у світі

Глава МЗС ФРН: Німеччина надалі допомагатиме реформам України

Гуманітарний штаб Ахметова не може працювати без доступу до "Донбас Арени"

Поліція відкрила справу за фактом загибелі восьми шахтарів на шахті "Степова", повідомляється про порятунок 20 гірників

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа принтеров этикеток
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА