Усіх гірників шахти "Степова" піднято на поверхню

Усіх гірників на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" у Львівській області, де раніше стався вибух та обвал породи, підняли на поверхню, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15:30 усіх гірників піднято на поверхню. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучені п’ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля", - повідомила прес-служба ДСНС у четвер.

Загалом залучено 50 людей та 7 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 20 осіб і 6 одиниць техніки.

У свою чергу, як повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, під час вибуху метану загинули вісім шахтарів і дев’ять важко травмовані. Усіх шахтарів уже вивели на поверхню.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло, шістьох гірників із травмами підняли на поверхню. Поліція Львівської області повідомила про порятунок 20 гірників.