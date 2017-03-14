Із лікарні виписали вже 13 постраждалих гірників шахти "Степова"

Із 8-ї лікарні Львова у вівторок виписали ще сімох гірників, постраждалих під час вибуху на шахті "Степова" у Львівській області.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, ці шахтарі проходитимуть подальше лікування амбулаторно.

Раніше повідомлялося, що в понеділок із медзакладу виписали перших шістьох постраждалих. Таким чином, кількість виписаних із лікарні шахтарів зросла до 13 осіб.

За даними прес-служби, на лікуванні залишаються десять постраждалих.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" стався спалах метаново-повітряної суміші з подальшим обваленням породи. Унаслідок аварії загинули вісім гірників і 29 дістали травм, із них 23 госпіталізували переважно з опіками.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, причини інциденту на підприємстві вивчає спеціальна комісія.