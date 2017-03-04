Події

12:20 04.03.2017

До лікарні Львова госпіталізували ще трьох гірників шахти "Степова"

За минулу добу в лікарню №8 Львова госпіталізували ще трьох гірників шахти "Степова", де стався вибух з обваленням породи, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Таким чином, кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб.

У повідомленні департаменту зазначено, що стан 9 пацієнтів – важкий, 14 – середньої тяжкості.

Як повідомлялося, 2 березня близько 13.00 на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників, понад 20 дістали травм.

За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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