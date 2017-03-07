Події

16:00 07.03.2017

Львівська облрада виділила 1,78 млн грн допомоги сім'ям загиблих і постраждалим гірникам шахти "Степова"

Львівська обласна рада на сесії у вівторок виділила 1,78 млн грн матеріальної допомоги сім'ям гірників, загиблих і травмованих унаслідок вибуху на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" (м. Глухів Львівської обл.).

Відповідні зміни депутати внесли до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян.

Згідно з рішенням, сім'ї восьми загиблих гірників отримають з обласного бюджету по 100 тис. грн. Шахтарям, які дістали важких травм, виділять по 60 тис. грн, по 40 тис. грн матдопомоги отримають шахтарі, які дістали травм середньої тяжкості, а особам з легкими травмами нададуть по 20 тис. грн.

Як повідомлялося, 2 березня в результаті спалаху метаново-повітряної суміші стався вибух на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". Внаслідок вибуху сталося обвалення породи, загинули вісім гірників, близько 30 дістали травм. Нині на лікуванні у Львові перебувають 23 гірники, ще шість осіб лікуються амбулаторно.

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