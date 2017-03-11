Постраждалим і сім'ям загиблих гірників із шахти "Степова" виплатили адресну допомогу

Постраждалим і сім'ям загиблих гірників унаслідок вибуху на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" (м. Глухів Львівської обл.) виплатили адресну допомогу зі Львівського обласного бюджету.

Як повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації з посиланням на інформацію департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, по 100 тис. грн виплатили 8 сім'ям загиблих, 60 тис. грн – перерахували 9 тяжко пораненим гірникам, по 40 тис. грн – 8 шахтарям з пораненнями середнього ступеня тяжкості, а також шістьом легкопораненим – по 20 тис. грн.

"Загальна сума для виплати одноразової адресної допомоги становила 1 млн 780 тис. грн.

Як повідомлялося, 2 березня внаслідок загоряння метаново-повітряної суміші стався вибух на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля". В результаті вибуху відбулося обвалення породи, загинули 8 гірників, близько 30 дістали травми Наразі на лікуванні у Львові перебувають 23 гірники, ще 6 осіб лікуються амбулаторно.

7 березня Львівська обласна рада на сесії виділила 1,78 млн грн матеріальної допомоги сім'ям гірників, загиблих і травмованих унаслідок вибуху на шахті "Степова".