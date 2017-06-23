Гужві вручать підозру до кінця дня

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину буде вручено головному редактору інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігорю Гужві до кінця поточного робочого дня, заявляє прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"До кінця робочого дня йому (І.Гужві - ІФ), а також його пособнику буде вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 189 (Кримінального кодексу - вимагання у великих розмірах - ІФ)", - сказала Н.Максимець в ефірі телеканалу "112.Україна" в п'ятницю.

За її словами, сторона обвинувачення має намір просити для І.Гужви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. "Прокуратура проситиме тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Її розмір зараз визначається з урахуванням існування ризиків та його майнового стану", - повідомила представник столичної прокуратури.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав й отримав $10 тис. за нерозміщення компрометувальних матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, слідство має відео- та фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" І. Гужва вимагав від нього гроші.

Того самого дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Нині готується повідомлення про підозру затриманим особам і клопотання про обрання їм запобіжного заходу.