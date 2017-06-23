Події

15:14 23.06.2017

Гужву відправили до ІТТ

Затриманого напередодні ввечері в Києві головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву відправили до столичного ізолятора тимчасового тримання (ІТТ), заявляє колишній міністр юстиції України, адвокат головреда Олена Лукаш.

"Ігоря Гужву щойно відправили до ІТТ на Косогірний (провулок - ІФ)", - написала вона в п'ятницю вдень на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Л.Лукаш висловила переконання, що, утримуючи І.Гужву в столичному главку поліції, як вона стверджує, без їжі та відпочинку, правоохоронці таким чином катують його.

"Із 20:00 учорашнього вечора без їжі, сну та відпочинку. Ігоря Гужву продовжують утримувати в міській поліції на Володимирській, 15. Це - катування", - написала вона.

За словами екс-міністра юстиції, затриманий головред видання здав відбитки пальців і зразки ДНК, проте станом на 14:20 п'ятниці підозру йому наразі не вручено.

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