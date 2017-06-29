Прокуратура подала апеляцію на розмір застави для Гужви

Прокуратура міста Києва в суді апеляційної інстанції оскаржує запобіжний захід у вигляді застави, яку обрав Шевченківський райсуд столиці керівнику інтернет-видання "Страна.UA" Ігорю Гужві.

"Так, не погоджуючись з рішенням суду щодо розміру застави, який є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, прокуратура столиці подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 544 тис. грн до 3,2 млн грн", - йдеться в оприлюдненій в четвер прес-службою прокуратури Києва заяві.

В інформації зазначається, що зараз апеляційну скаргу прокуратури передано до Апеляційного суду Києва для прийняття рішення.

Як повідомлялося, І.Гужву було затримано увечері 22 червня в Києві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- і фотодокази цього правопорушення. Вранці 23 червня народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що І.Гужва вимагав у нього гроші.

Того ж дня прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для І.Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 544 тис грн.

26 червня адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що заступниця головного редактора "Страна.UA" Світлана Крюкова внесла заставу.

27 червня І.Гужва вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятора Києва.