Регламентний комітет ВР визнав необґрунтованим подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з нардепа Дейдея

Комітет Верховної Ради з питань регламенту в понеділок визнав необґрунтованим і невмотивованим подання генерального прокуратора України про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея.

"Подання... є недостатнім, необґрунтованим, невмотивованим і не містить конкретних фактів. Висновки слідства ґрунтуються на припущеннях, а законність отримання доказів є сумнівною, що не може підтверджувати факт здійснення Дейдеєм кримінального правопорушення ", - сказав керівник Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник на засіданні комітету в понеділок.

Він зазначив, що це рішення комітету буде передано спікерові Верховної Ради, як передбачає регламент.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету, викладаючи суть справи щодо народного депутата Є.Дейдея, заявив: "Слідство вважає, що всі законні джерела надходження подружжя Дейдеїв становлять 1 млн 440 тис. 705 грн. Проте вартість придбаного майна становить 6 млн 393 тис. 993 грн".

Генпрокурор зазначив, що дружина парламентаря за інвестиційним договором придбала квартиру, вартість якої становить понад 2,8 млн грн. Крім того, подружжя придбало два автомобілі, вартість кожного з яких перевищує 1,5 млн грн.

За словами Ю.Луценка, у своїй декларації Є.Дейдей зазначив, що його дружина одержала позику на 3,5 млн грн від громадянина Ігоря Лінчевського, який проживає в м. Дніпрі.

Генпрокурор зазначив, що фіктивний характер позики підтверджують матеріали оперативно-розшукових дій і протокол допиту самого І.Лінчевського, в якому "підтверджуються факт залучення останнього для приховання джерел походження грошей".

Ю.Луценко повідомив, що для остаточного підтвердження встановлених слідством фактів потрібна додаткова слідча дія і дозвіл Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата.

"Версія слідства полягає в тому, що договір (про позику - ІФ) лише прикривав незаконні джерела доходу сім'ї Дейдея і ніякої передачі Лінчевським коштів у руки комусь із членів сім'ї не було", - сказав генпрокурор.

У свою чергу Є.Дейдей відкидає інкриміновані йому дії.

Згодом на засідання комітету прийшов І.Лінчевський і повідомив, що дійсно позичив гроші Є.Дейдею для його дружини. За його словами, спочатку був усний договір позики, він кілька разів привозив гроші до Києва, а згодом "оформив договір".

На запитання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, який також був на засіданні комітету, про те, чи може І.Лінчевський надати свідчення на поліграфі, той відповів ствердно.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", присутнім на засіданні комітету як аргумент про необхідність зняття недоторканності з Є.Дейдея представники прокуратури продемонстрували аудіозаписи телефонних розмов начебто народного депутата Є.Дейдея, отримані в результаті прослуховування третіх осіб без надання відповідного дозволу парламенту.

На запису – стенограма розмов між І.Лінчевським, посередниками та самим нардепом стосовно допиту в НАБУ, куди викликали І.Лінчевського.

На думку генпрокурора, ці записи доводять фіктивність позики.

Сам нардеп Є.Дейдей висловив сумніви в достовірності цього аудіозапису, а його адвокат висловився за проведення експертизи.

У свою чергу керівник Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник висловив сумнів у тому, чи можуть записи телефонних розмов народних депутатів, зроблених без згоди парламенту, бути доказами в кримінальних провадженнях.

"Я розумію, що є така правова позиція, що прослуховується третя особа, а народний депутат туди потрапляє. Виникає запитання: чи може використовуватися як доказ такий запис розмови з народним депутатом України. Якщо він не може бути використаний як доказ, для чого нам тоді його демонструють", - сказав він на засіданні комітету.

П.Пинзеник зазначив, що "прослуховування" народного депутата можливе, якщо є згода Верховної Ради на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Проте Ю.Луценко зауважив: "Аудіо отримано в законному порядку стосовно громадянина Лінчевського, на яке... автоматично потрапляє і цей запис (розмови з нардепом - ІФ)".