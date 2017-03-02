Події

21:29 02.03.2017

Причиною вибуху на шахті "Степова" був спалах повітряно-метанової суміші

За попередніми даними, причиною вибуху на шахті "Степова" у Львівській області став спалах повітряно-метанової суміші, повідомив на нараді за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана директор шахти Сергій Смеречанський у четвер увечері.

За даними директора шахти, загалом звернулися по меддопомогу 17 постраждалих від вибуху, госпіталізовано 14 із них, двоє перебувають у тяжкому стані.

Водночас В. Гройсман зазначив, що нараду зібрано, щоб ухвалити необхідні рішення для допомоги сім'ям загиблих і постраждалих, розібратися в тому, що сталося, та зробити необхідні висновки не майбутнє.

Крім того, перед початком наради глава українського уряду сказав журналістам про необхідність перегляду умов шахтарської праці.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 в с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, восьмеро загинули.

За даними Міноборони, 14 травмованих госпіталізовано в Червоноградську центральну міську лікарню (2 людини в реанімації, 11 - у хірургії, 1 - у травматології). За оперативною інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані, 12 - у стані середньої тяжкості.

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