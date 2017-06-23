Події

13:28 23.06.2017

Заступник голови профільного комітету Ради радить не поспішати з висновками у "справі Гужви" до завершення слідства

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова (фракція "Блок Петра Порошенка") радить не поспішати з висновками у справі про підозру головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужви у вимаганні і почекати результатів розслідування.

"Цей матеріал (за який вимагали хабар - ІФ) розміщено на сайті ( "Cтрана.ua "- ІФ.), І я поки що не можу скласти для себе адекватної картини, що відбувається, і які причинно-наслідкові зв'язки. Мені поки що це незрозуміло. Я думаю, що все-таки треба почекати слідства ", - сказала О.Червакова агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання журналістів про причетність Російської Федерації до фінансування видання "Cтрана.ua", О.Червакова сказала: "Що стосується фінансування з Російської Федерації, знову таки для цього існують спеціальні структури, які повинні це перевіряти, а не народні депутати".

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, у Києві було затримано головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вимагав від нього гроші.

У п'ятницю, 23 червня, прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

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