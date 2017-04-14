Події

16:29 14.04.2017

Юлія Самойлова представлятиме Росію на Євробаченні-2018, заявив Ернст

Генеральний директор "Первого канала" (РФ) Костянтин Ернст повідомив, що на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2018 році від Росії братиме участь Юлія Самойлова.

"Ми обговорювали це з Європейською мовленнєвою спілкою, і вони знають, що від Росії братиме участь Юлія Самойлова", - сказав К.Ернст у п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи не виникне у Росії проблем від відмови мовлення конкурсу цього року.

Говорячи про конкурс 2017 року, він зазначив: "Це вибір Європейської мовленнєвої спілки, тому що вони є організаторами конкурсу". "Мені здається, вони насамперед мають стежити за дотриманням правил, які навряд чи передбачають, що сторона, яка проводить конкурс, може вводити обмеження на участь", - сказав К.Ернст.

Пізніше в п'ятницю "Первый канал" і холдинг ВДТРК поширили спільну заяву про участь Ю.Самойлової в пісенному конкурсі "Євробачення" у 2018 році.

"Наступного року, якщо Росія братиме участь в "Євробаченні", незалежно від місця проведення конкурсу та каналу, який його транслюватиме, нашу країну на конкурсі представить Юлія Самойлова", - йдеться в повідомленні, що надійшло до "Інтерфаксу".

Напередодні ввечері "Первый канал" заявив, що не транслюватиме цього року конкурс "Євробачення" через відмову української влади впускати в країну для участі в ньому співачку Ю.Самойлову.

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