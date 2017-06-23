Захист Гужви оскаржуватиме процесуальні порушення при його затриманні

Захист затриманого правоохоронцями головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужви оскаржуватиме процесуальні порушення при його затриманні, підозру І.Гужві не висували, підстав для обрання запобіжного заходу немає, заявляє його адвокат Андрій Смирнов.

"Станом на 10:45 ніякого повідомлення про підозру не вручено. Більш того, станом на 10:45 не складено протокол про затримання", - сказав адвокат в п'ятницю на прес-конференції в Києві.

Він розповів, що єдиним адвокатом, якого допустили до І.Гужви при проведенні слідчих дій, була адвокат Олена Лукаш (колишній міністр юстиції України).

За його словами, заяву про недопуск адвокатів і, відповідно, порушення прав на захист, вже зареєстровано. "Фактично слідчі дій закінчилися о четвертій ранку", - сказав А. Смирнов.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно затримано другу людину у цій справі, адвокат сказав, що йому про це нічого не відомо.

"Мені зараз нічого не відомо про затримання другої людини в справі Ігоря Гужви. Більш того, я не можу прокоментувати, що таке - "справа Ігоря", тому що з юридичної позиції треба на щось спиратися", - сказав адвокат.

Водночас А. Смирнов наголосив, що захист наразі не розуміє, що інкримінується їхньому підзахисному. "Це (події навколо затримання І.Гужви - ІФ) є відвертим тиском на засіб масової інформації. Сама справа, з точки зору того, як відбувалися процесуальні дії, і з позиції її продовження не має перспективи. Думаю, що це закінчиться дуже скоро", - переконаний адвокат.

Розповідаючи про свідків, А. Смирнов наголосив, що захисту про них нічого невідомо, окрім прізвищ. "Ми намагалися поспілкуватися з цими людьми після того, як було завершено слідчі дії, обшук, але ці люди свідомо намагалися уникнути будь-якого контакту", додав адвокат.

"Ми будемо оскаржувати всі процесуальні порушення, які були сьогодні вночі. Водночас, ми готові до розгляду клопотання, яке буде внесено до суду щодо обрання запобіжного заходу. Думаю, що правова позиція повністю на боці пана Гужви - жодних вмотивованих законом підстав для обрання йому запобіжного заходу не існує", - наголосив А. Смирнов.

У свою чергу заступник головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Світлана Крюкова зазначила, що такі дії правоохоронців свідчать про тиск на видання і цей тиск, як допускає вона, може бути вигідним провладним партіям "Блок Петра Порошенка" і "Народному фронту" .

"По суті звинувачень, з приводу хабара... Гужва за характером дуже спокійна, дуже стримана і дуже ввічлива людина і вимагати у когось ... Я не вірю в цю версію, більш того, ми вважаємо її сфабрикованою", - наголосила вона.

"За останні півроку на представників нашого видання намагалися виходити різні представники української політичної еліти, які у різний спосіб намагалися схилити нас на свій бік шляхом умовлянь, переговорів, спробами корумпувати... Нам погрожували і за нами стежили", - повідомила С.Крюкова.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві було затримано головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву.

Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вимагав у нього гроші.

У п'ятницю, 23 червня, прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах). Наразі готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжного заходу.