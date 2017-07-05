Лозовой просить регламентний комітет підтримати зняття з нього недоторканності

Народний депутат із фракції Радикальної партії Андрій Лозовой просить регламентний комітет підтримати подання генерального прокурора про зняття з нього недоторканності.

"Шановні члени комітету, прошу вас підтримати подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності", - заявив він на засіданні комітету з питань регламенту Верховної Ради в середу, де розглядається подання генпрокурора на зняття недоторканності з А.Лозового у зв'язку з ухиленням від сплати податків на суму 1,7 млн грн.

Він розцінює подання генпрокурора про надання згоди парламенту на притягнення його до кримінальної відповідальності як політичний шантаж фракції Радикальної партії та спробу дискредитації.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", А.Лозовой також висловив низку зауважень щодо е-декларації самого генерального прокурора Юрія Луценка.

"Я зробив заяву про кримінальне правопорушення. Звертаюся до Національного антикорупційного бюро - це моя заява директору НАБУ Артему Ситнику - щодо злочину, який вчинив генеральний прокурор, приховавши своє майно, конкретно - колекцію холодної зброї", – сказав народний депутат, продемонструвавши свою заяву до НАБУ.

У свою чергу члени регламентного комітету зазначили, що їхнє завдання лише оцінити обґрунтованість подання прокуратури, а не висловлюватися чи вирішувати питання щодо позбавлення недоторканності.