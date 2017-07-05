Комітет Ради не підтримав зняття недоторканності з Лозового

Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним і мотивованим, але недостатньо обґрунтованим подання генерального прокурора про надачу парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції "Радикальної партії" Андрія Лозового.

"Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Андрія Лозового... є законним і мотивованим, оскільки ініційовано та подано належним суб'єктом подання, однак є недостатньо обґрунтованим", - зачитав висновок комітету його керівник Павло Пинзеник на засіданні в середу.