Доказів незаконного збагачення нардепа Дейдея достатньо для позбавлення його недоторканності

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), що здійснюють досудове розслідування у провадженні за фактом незаконного збагачення народного депутата фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея, не згодні з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради про надання згоди на притягнення парламентаря до кримінальної відповідальності.

"Уся доказова база, здобута детективами НАБУ у законний спосіб під процесуальним керівництвом прокурорів САП, є цілком достатньою для ухвалення рішення про зняття з парламентаря депутатської недоторканності. Позбавлення імунітету є необхідною умовою для продовження досудового розслідування фактів незаконного збагачення Євгена Дейдея - вже у статусі підозрюваного в здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення)", - йдеться в спільній заяві НАБУ та САП.

У документі також зазначено, що 3 липня членам регламентного комітету було продемонстровано фрагменти відео допиту одного зі свідків, аудіозаписи телефонних розмов, а також детальну схему аналізу структури доходів та витрат Є.Дейдея і його дружини.

НАБУ і САП нагадують, що розслідування за фактом незаконного збагачення Є.Дейдея було розпочато в листопаді 2016 року. Під час досудового розслідування на підставі аналізу електронних декларацій було встановлено, що парламентар у 2015-2016 рр. придбав у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких більш ніж учетверо перевищує сукупний дохід сім'ї за весь період одержання доходів.

"З огляду на суспільний резонанс та високий попит у суспільстві на боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади, а також актуальність теми електронного декларування статків чиновників, Національне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднюють матеріали, які були продемонстровані на засіданні регламентного комітету", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань регламенту в понеділок визнав необґрунтованим і немотивованим подання генерального прокуратора України про надання парламентом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Є.Дейдея.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, дружина парламентаря за інвестиційним договором придбала квартиру, вартість якої становить понад 2,8 млн грн. Крім того, подружжя придбало два автомобілі, вартість кожного з яких перевищує 1,5 млн грн.

У своїй декларації Є.Дейдей зазначив, що його дружина одержала позику на 3,5 млн грн від громадянина Ігоря Лінчевського, який проживає в м. Дніпрі. Генпрокурор зазначив, що фіктивний характер позики підтверджують матеріали оперативно-розшукових дій і протокол допиту самого І.Лінчевського, в якому "підтверджуються факт залучення останнього для приховання джерел походження грошей".

На засідання комітету прийшов І.Лінчевський і повідомив, що дійсно позичив гроші Є.Дейдею для його дружини. За його словами, спочатку був усний договір позики, він кілька разів привозив гроші до Києва, а згодом "оформив договір".

Є.Дейдей відкидає інкриміновані йому дії.